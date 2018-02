Náutico recebe prêmio por classificação O desembarque da delegação do Náutico aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, em Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio no próximo sábado. Antes de partirem de Recife, os jogadores receberam um prêmio de R$ 25 mil da Federação Pernambucana de Futebol pela classificação à fase final, que prometeu repetir a quantia em caso de acesso à Série A, em 2006. Santa Cruz - A delegação viajou na tarde desta quinta-feira para São Paulo, onde enfrenta a Portuguesa no sábado, pela abertura do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Givanildo Oliveira terá todos os titulares à disposição, inclusive o atacante Carlinhos Bala, que disse ter ficado emocionado com a absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e se livrado de uma suspensão de, no mínimo, 120 dias, que o tiraria do restante da competição.