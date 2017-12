Náutico reclama do árbitro do clássico A escalação do árbitro pernambucano Patrício de Souza para o clássico contra o Santa Cruz, neste domingo, no estádio do Arruda, desagradou o técnico Roberto Cavalo. Para ele, o jogo é decisivo no Brasileiro da Série B e deveria ser apitado por alguém de fora do Estado e ainda com mais experiência para suportar a pressão. Santa Cruz - O meia Rosembrick ficou fora do treino desta quinta por causa de contusão no tornozelo esquerdo e será reavaliado nesta sexta, quando o técnico Givanildo Oliveira comanda o último coletivo para definir o time para o clássico contra o Náutico. Adriano deve ser mesmo o escolhido para substituir o zagueiro e capitão Carlinhos Paulista, suspenso com três cartões amarelos.