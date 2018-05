Náutico renova contrato do atacante Carlinhos Bala

"Estou satisfeito de ter renovado meu contrato e continuar jogando no Náutico. Gosto do ambiente, do torcedor, dos diretores. Agora é trabalhar e fazer bonito em 2010", afirmou o jogador, artilheiro da equipe no Brasileirão. Ele marcou 12 gols em 34 jogos disputados. No ano, ele anotou 20 gols, contando oito marcados no Campeonato Pernambucano.

O presidente executivo do clube, Berillo Albuquerque, comemorou o acerto com o atacante. "É um jogador importante e vale a pena o esforço. Agora, peço ajuda do torcedor alvirrubro, que eles cheguem junto, se associem", convocou.