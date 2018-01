Náutico repete time que venceu Botafogo Em time que está ganhando não se mexe. O técnico Leivinha decidiu seguir essa máxima do futebol e manteve a equipe do Náutico para o jogo contra o Botafogo, neste sábado, às 21h40, em Recife, na abertura da fase final da Série B do Brasileiro. Assim, os titulares serão os mesmos que enfrentaram o próprio Botafogo na última rodada da primeira fase, e venceram por 1 a 0. "É preciso vencer em casa e partir para os jogos fora também pensando na vitória, mas sabendo que um empate não é ruim", afirmou Leivinha, preocupado com a rapidez dessa fase decisiva - são apenas 6 jogos. Principal estrela do Náutico, o atacante Kuki foi poupado do treino desta sexta-feira, ainda com pequenas dores no tornozelo direito, mas está confirmada no time. "Estamos bem e tenho certeza de podemos repetir o mesmo futebol jogado nas nossas últimas quatro vitórias?, avisou o jogador. Incentivo - A diretoria do Náutico pagou, nesta sexta, R$ 22 mil de premiação para cada um dos jogadores pelas quatro últimas vitórias da primeira fase, que garantiram a classificação do clube.