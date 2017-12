Náutico se reabilita em cima do América-MG O Náutico conseguiu a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o América-MG, por 3 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio dos Aflitos, no Recife. O time pernambucano, agora, soma sete pontos, um a mais do que os mineiros. O Náutico perdera na última rodada para o Fortaleza, por 5 a 4, enquanto o América vencera o São Raimundo, em casa, por 3 a 1. O primeiro gol neste sábado saiu aos 15 minutos do segundo tempo, com Marco Antônio cobrando falta. Nesta altura, o América já estava com um a menos porque o centroavante Fred foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo por dar uma cotovelada no zagueiro Lima. O artilheiro Kuki completou o placar com mais dois gols, aos 37 e aos 45 minutos. Outros resultados - Ainda no sábado, aconteceram mais três jogos envolvendo clubes paulistas. Em Jundiaí, o Paulista venceu o Mogi Mirim por 3 a 1. Em Marília, o time da casa só empatou com o Santo André, sem gols. Em Anápolis-GO, a Anapolina venceu o Ituano por 2 a 1.