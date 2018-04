Náutico sofre com desfalques diante do Atlético-MG Na luta para não entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Náutico terá um total de oito desfalques para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Mesmo com tantos problemas, o time pernambucano precisa da vitória para não terminar a 25ª rodada entre os quatro últimos colocados.