Náutico supera Atlético-PR com três gols no 1.º tempo

O Náutico venceu o Atlético-PR por 3 a 0, neste sábado, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 22.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o time pernambucano se manteve na zona de rebaixamento, 17.ª posição, com 24 pontos.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Atlético manteve os 27 pontos e caiu uma colocação, para a 14.º, mais perto da temida zona da degola. A partida deste sábado marcou a despedida do atacante Gilmar, artilheiro do Náutico, que segue para jogar na Europa.

O Náutico abriu o placar aos 32 minutos, com Carinhos Bala que arriscou um chute de longe e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Galatto. Depois de sofrer o primeiro gol, o Atlético teve que sair mais para o jogo, dando mais oportunidades para o Náutico.

Assim, seis minutos após abrir o marcador, Michel ampliou a vantagem para o time pernambucano. Patrick cobrou falta e, após bate e rebate na área paranaense, Michel aproveitou a sobra e chutou forte, para o fundo da rede.

Aos 48 minutos, já nos acréscimos dados por Alício Pena Júnior, a equipe da casa marcou mais um. Derley recebeu a bola na meia direita, invadiu a grande área, deixando a marcação para trás, e chutou no canto direito.

No segundo tempo, o Náutico preferiu manter-se no ataque, apesar da vantagem no placar. O Atlético até que tentou diminuir a diferença, com pelo menos duas boas chances, mas parou nas mãos de Glédson. Em um dos lances de maior perigo, Rafael Miranda lançou Alex Mineiro na área, mas o goleiro fez boa saída e evito o gol.

No próximo domingo, o Atlético vai receber o Flamengo na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Náutico enfrentará o Fluminense no Maracanã, no mesmo dia.

NÁUTICO 3 x 0 ATLÉTICO-PR

Náutico - Glédson; Patrick, Márcio, Cláudio Luiz e Michel; Nílson, Derley (Rudnei), Juliano e Carlinhos Bala; Acosta (Fernando) e Gilmar (Ailton). Técnico: Geninho.

Atlético-PR - Galatto; Manoel, Nei e Chico; Wesley (Raul), Rafael Miranda, Renan, Marcinho e Márcio Azevedo (Alex Sandro); Wallyson e Alex Mineiro (Zulu). Técnico: Antônio Lopes.

Gols - Carlinhos Bala, aos 32, Michel, aos 38, e Derley, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Derley (Naútico); Márcio Azevedo, Manoel (Atlético-PR).

Árbitro - Alício Pena Junior (MG).

Renda - R$ 55.890,00.

Público - 14.099 pagantes.

Local - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).