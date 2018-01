Náutico tenta combater o desânimo Um simples empate já desclassifica o Náutico nesta terça-feira, no jogo contra o Remo, no estádio dos Aflitos, em Recife. Com 3 pontos, o mesmo do rival paraense, o time pernambucano tenta alcançar Marília e Botafogo, que estão com 9 cada, no grupo C da Série B do Brasileiro. Mas, depois da derrota por 4 a 1 para o Marília, na última sexta-feira, o desânimo tomou conta do Náutico, ciente da pouca chance de classificação. Contra o Remo, o técnico Leivinha terá apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Vita está suspenso e será substituído por Marcos Lucas.