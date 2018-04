Náutico tenta retomar ponta da Série B Depois de perder a liderança para o Bahia, o Náutico tem a chance de recuperá-la jogando, nesta sexta-feira, no Recife, às 20h30, contra o Vila Nova-GO. Os pernambucanos estão na segunda colocação, com 39 pontos, um a menos do que o Bahia, que ainda não participou da rodada. O Vila, que já não tem mais pretensões na competição, é o 15º, com 26 pontos. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB pode deixar para trás de vez a chance de rebaixamento. O time alagoano recebe o Sport, que por sua vez necessita da vitória para se manter com alguma chance de classificação. O CRB está na 16ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Sport é o 13º, com 27. Três clubes estão matematicamente classificados: Bahia, Náutico e Brasiliense; Fortaleza, Ituano e Avaí estão virtualmente garantidos e restam ainda mais duas vagas disputadas por Santa Cruz, Portuguesa, Paulista, Caxias, Ceará, Marília e Sport. Do outro lado da tabela, Londrina e Mogi Mirim estão rebaixados para a Série C e ainda faltam mais quatro rebaixados que devem sair da luta de Joinville, Remo, América-MG, São Raimundo, América-RN, Anapolina e CRB. A rodada será completada no fim de semana, com mais três jogos no sábado e dois no domingo. Confira: sábado - Caxias X Bahia, Portuguesa X Ituano e Brasiliense X Santo André; Domingo - São Raimundo X Joinville e Anapolina X Mogi Mirim.