Náutico terá 3 desfalques contra Lusa O Náutico terá três desfalques no jogo contra a Portuguesa, nesta sexta-feira, no Canindé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano está com 19 pontos, em 8º lugar na competição. Os desfalques do técnico Heriberto Cunha são o volante Wilson Surubim e o meia Adriano, ambos contundidos, e o volante Sérgio Soares, que cumpre suspensão. Eles serão substituídos por Adílson, Almir e Pires, respectivamente. O zagueiro Bruno cumpriu suspensão e está de volta ao time.