Náutico terá 6 reforços para o Brasileiro Náutico recebeu seis reforços para o Brasileiro Recife, 24 (AE) - O clube Náutico realizou seis contratações para tentar voltar a sentir o gostinho de estar na Primeira Divisão, o que não acontece desde 1995. Bicampeão estadual, o time, sob o comando de Heriberto da Cunha, bota fé especialmente no seu atacante Kuki, no meia Mabília e no zagueiro Sílvio. Entre os reforços, estão o zagueiro Pedro Paulo (ex-Vitória), os meias Leonardo (ABC de Natal) e Ian (ex-Vasco e Fluminense), o volante Pires (ex-Atlético PR) e o goleiro Edervan (Guarani). Para o clube, o fato de o campeonato pernambucano ainda estar se realizando representa vantagem para os times do Estado, pois estão com ritmo de jogo, ao contrário das equipes onde os campeonatos estaduais se encerraram há mais de um mês. O Náutico não ganhou nenhum dos dois primeiros turnos do estadual (conquistados por Santa e Sport), mas ainda tem esperança de conquistar o tricampeonato. Time-base NÁUTICO: Gilberto; Marco Aurélio, Sílvio, Pedro Paulo e Marcos Lucas; Sérgio Soares, Perdigão, Yan e Mabília; Kuki e Cláudio. Técnico: Heriberto da Cunha.