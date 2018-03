Náutico terá desfalques contra o Palmeiras O Náutico enfrenta o Palmeiras, neste sábado à noite, na Ilha do Retiro, com o reforço do lateral-esquerdo Marcos Lucas, que está regularizado. Mas ainda terá desfalques no meio-de-campo, com as ausências de Mabília, que deixou o clube nesta semana, e Jean Carlos, ainda se recuperando de uma contusão. O técnico Heriberto da Cunha teve de improvisar mais uma vez, colocando o lateral-direito Marco Aurélio no meio-de-campo, junto com Yan. Ele acredita que dentro de duas semanas estarão superados os problemas de contusões e regularizações de jogadores - que tem impedido a formação de uma equipe regular - e o time poderá se firmar, iniciar uma nova etapa. "Ainda estamos numa fase de formação de elenco", avaliou.