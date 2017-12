Náutico terá mudanças em São Paulo Lanterna do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, só uma vitória sobre a Portuguesa, neste sábado, no Canindé, mantém vivo o Náutico na sua luta para voltar à Série A. O técnico Roberto Cavalo deve fazer duas mudanças no time, que ainda está indefinido. A principal dúvida é sobre o substituto do volante Tozo, que cumprirá suspensão automática. Existem duas opções: Willian ou Luciano. ?Com o Luciano, o poder de marcação aumenta, mas o William tem melhor qualidade no passe. Vamos decidir durante a semana?, despistou o técnico. O objetivo é marcar bem o adversário e explorar os contra-ataques. Outro mudança está confirmada: o zagueiro Tuca, lesionado, será substituído pelo experiente zagueiro Batata, que volta de suspensão. O Náutico só tem três pontos, justamente conquistados diante da Portuguesa, nos Aflitos, na goleada de 4 a 1. Nas últimas duas rodadas perdeu para o Santa Cruz, por 2 a 1 e 1 a 0.