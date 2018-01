Náutico terá o retorno de Felipe ao ataque em São Paulo Ainda sem o atacante Kuki, autor de 13 gols neste ano, o Náutico enfrenta o Corinthians, nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa Brasil, com Felipe de volta ao ataque. O jogador foi o artilheiro da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 15 gols, e já marcou quatro nesta temporada. Ele fará dupla com Beto, que fez um dos gols do Náutico no empate por 2 a 2, nos Aflitos, na semana passada. O técnico Paulo César Gusmão mudou a formação da equipe e assegura que não vai temer o adversário na busca pela classificação. Ao contrário da última partida, os meias Marcel e Acosta não serão mais improvisados. A escolha por Beto no ataque se deveu pela experiência. John, de 19 anos, que começou como titular contra o Corinthians, no Recife, vai para o banco de reservas. PC Gusmão ainda terá de esperar um pouco para contar novamente com Kuki. O atacante se submeteu a uma artroscopia no joelho esquerdo na semana passada. Está em recuperação, com três períodos diários de fisioterapia. A expectativa é que ele seja liberado em um mês.