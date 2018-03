Náutico vai a Mogi com 3 desfalques Ainda comemorando a conquista do título pernambucano, o Náutico estréia nesta sexta-feira no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Mogi Mirim. O problema é que o time terá 3 desfalques, todos contundidos: Gil Baiano, Vital e Jorge Henrique. Por causa dos desfalques, o técnico Zé Teodoro viajou para Mogi com algumas dúvidas na escalação. A começar pelo esquema tático a ser utilizado pelo Náutico. O treinador pode optar por uma escalação mais ofensiva, com três atacantes, ou por um esquema mais defensivo, o 4-5-1, contando apenas com Kuki no ataque.