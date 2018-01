Náutico vai fazer reformulação em 2004 Sem ânimo, o time do Náutico, desclassificado, joga no sábado com o Botafogo, no Rio. Na volta, na segunda-feira, a direção do clube deverá se decidir em relação ao elenco, quem fica e quem sai. Mesmo com o Náutico sem chance depois de empatar com o Remo por 1 a 1, o supervisor de futebol, Armindo Tavares, queixou-se do que considerou "arrumadinho" entre os líderes do grupo, Botafogo e Marília. Ao seu ver eles buscaram um resultado - o empate - que interessava a ambos. Com dificuldades financeiras, o Náutico não paga salário desde setembro e a direção ainda não cumpriu a promessa de pagar um prêmio pela classificação do time à 2ª fase do Brasileiro. "O grupo está muito desmotivado", afirmou Tavares.