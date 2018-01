Náutico vence; Bahia e Ceará empatam O Náutico fez a lição de casa ao vencer o Vila Nova por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), ganhando importantes posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Após nove rodadas, o time pernambucano atingiu os 13 pontos, saltando do 11.º lugar para a sexta posição. O time goiano ficou com 10 pontos e na 14.ª posição. Outros dois jogos da noite terminaram empatados por 1 a 1: em Fortaleza, Ceará e Bahia, e em Santa Catarina, Criciúma e Guarani. Os gols na capital pernambucana ficaram para o final do jogo. O time da casa saiu na frente aos 34 minutos do segundo tempo, com Aldivam. Aos 43 minutos, Paulinho Kobayashi empatou, dando a impressão de que fecharia o placar. Mas aos 45 minutos Cláudio fez, de cabeça, o segundo gol do time da casa. O destaque negativo do jogo ficou para o atacante Kuki, artilheiro da Série B com sete gols, expulso aos 25 minutos do primeiro tempo por chutar uma bola na barreira. Na estréia do técnico Jair Picerni, o Bahia empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE). O resultado na capital cearense foi justo, porque os dois times foram ineficientes nas finalizações. O Bahia abriu o placar aos 28 minutos, com o oportunista Uéslei em jogada individual. O time da casa empatou aos 24 minutos do segundo tempo, com o veterano Maurílio cobrando pênalti cometido por Fernandão sobre Boleta. Na cobrança, o atacante bateu com força e no meio do gol. O empate não livrou o Ceará a zona do rebaixamento, saltando do 20.º para o 18.º lugar. O Bahia, com 11 pontos, perdeu uma posição, caindo do décimo para o 11.º lugar.