Náutico vence clássico na Série B O Náutico venceu o Santa Cruz por 1 a 0 neste sábado à noite no Estádio do Arruda, garantindo a segunda posição dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico, bicampeão pernambucano, agora tem 16 pontos e é vice-líder, embora tenha o mesmo número de pontos que Fortaleza (10 a 7 no saldo de gols) e Paulista. O Santa Cruz permanece com 11 pontos, numa posição intermediária, em décimo lugar. O Brasiliense lidera com 20 pontos. A forte chuva que caiu na capital de Pernambuco à tarde desestimulou a presença das torcidas. O primeiro tempo foi de poucas emoções. No segundo tempo, a história só mudou por causa de um pênalti cometido pelo goleiro Guto sobre Marco Antônio. Na cobrança, com categoria, Jorge Henrique marcou aos 23 minutos do segundo tempo. Outros três jogos foram realizados no sábado: Santo André 2 x 0 Sport Recife, Vila Nova-GO 4 X 1 Joinville e São Raimundo 1 X 2 Brasiliense.