Náutico vence, encosta no G4 e afunda o ABC na zona de rebaixamento da Série B

Com o resultado, o Náutico ganhou a segunda partida seguida e já soma 43 pontos na tabela de classificação, em oitavo lugar e a 3 do G4, contra 23 do ABC, o penúltimo colocado. O clube potiguar segue em situação delicada e ainda sem vencer sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Só um milagre evita a queda para a Série C, pois o time está a oito pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O ABC tenta largar a má fase, mas não consegue. A prova disso foi que o time potiguar começou a perder o jogo aos 17 minutos, quando Bergson disparou e foi derrubado na entrada da área por Luizão. Como era o último homem, o defensor acabou sendo expulso.

Com um a mais, o Náutico assumiu as ações, mas sentia extrema dificuldade em armar as jogadas, não conseguindo abrir o marcador no primeiro tempo. Além disso, levou um susto no escanteio cobrado por Ednei, que por pouco não fez um gol olímpico.

No segundo tempo, Gilmar Dal Pozzo mexeu, adiantou o time do Náutico e obteve resultado. Logo aos dois minutos, Daniel Morais arriscou do meio da rua e mandou no fundo das redes. O segundo gol saiu na sequência. Rogerinho achou Bergson sozinho dentro da área. O atacante só teve o trabalho de empurrar.

Apesar de tudo, o ABC tentou diminuiu perdeu boas oportunidades com Ronaldo Mendes e Edno, mas foi castigado no final. Aos 35 minutos, Bergson saiu na cara de Saulo e deu apenas um toque para encobrir o goleiro e definir o placar.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Oeste no sábado, ás 16h30, no Estádio Prefeito José Libaratti, em Osasco. No mesmo dia e horário, o ABC enfrenta o Macaé no Moacyzão.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 3 X 0 ABC

NÁUTICO - Julio César; Lucas Farias, Rafael Pereira, Ronaldo Alves e Gaston Filgueira; Marino (Daniel Morais), Fillipe Soutto, Jackson Caucaia (Willian Magrão) e Rogerinho; Bergson e Renato (Hiltinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ABC - Saulo; Ednei, Luizão, Adriano Alves e Marcílio (Michel); Fábio Bahia, Rafael Miranda, Erivélton (Mael) e Ronaldo Mendes (Wellington Bruno); Edno e Romarinho. Técnico: Hélio dos Anjos.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP)

GOLS - Daniel Morais, aos dois, Bergson, aos cinco e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Magrão e Jackson Caucaia (Náutico)

CARTÃO VERMELHO - Luizão (ABC)

RENDA - R$ 101.931,000

PÚBLICO - 6.126 pagantes

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)