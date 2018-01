Náutico vence Joinville por 4 a 3 O Náutico venceu o Joinville, por 4 a 3, no Estádio dos Aflitos, na capital de Pernambuco, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time da casa saiu na frente aos seis minutos com Mabília cobrando pênalti. Mas o time catarinense virou o jogo, com gols de Leandro Matera, Marlon e Luciano Roger. No começo do segundo tempo, o Náutico empatou com gols de Pedro Paulo, de cabeça, e Yan. O gol da vitória saiu aos 38 minutos com o artilheiro Kuki, que até então era figura decorativa em campo. A primeira rodada será completada neste domingo à tarde com o jogo entre CRB e Sport Recife, às 17 horas, em Maceió.