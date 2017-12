Náutico vence Lusa e mantém esperança O Náutico não se intimidou com a pressão da torcida que lotou o Canindé neste sábado à tarde e venceu a Portuguesa por 2 a 0 com autoridade, em partida válida pela penúltima rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Kuki abriu a contagem aos 44 minutos do primeiro tempo numa cobrança de falta e Danilo ampliou aos 24 do segundo tempo num chute em diagonal. Com o resultado, a equipe pernambucana - que estava na lanterna no quadrangular com apenas 3 pontos, dá um salto na classificação. Chega a seis e depende apenas de sí para subir para a 1ª Divisão no ano que vem. Para isso, precisa vencer o Grêmio dia 26, em Recife. A Portuguesa, ao contrário, não depende mais apenas de suas forças. Para chegar à Série A em 2006, o time paulista precisa derrotar o Santa Cruz no próximo sábado e torcer para o Náutico não vencer o Grêmio. A Portuguesa começou bem. Empurrada por sua torcida, a equipe foi para cima do Náutico e chegou a criar boas chances para marcar. Mas os atacantes erravam nas conclusões. O Náutico, ao contrário, fez da efiência uma de suas marcas. Até fazer o primeiro gol tinha ido poucas vezes ao ataque. No finalzinho do primeiro tempo, num contra-ataque rápido, o zagueiro Maurício coloca a mão na bola e o árbitro marca falta. Kuki bateu rasteiro, mas a barreira abriu e a bola entrou no meio do gol. Na segunda etapa, o Náutico se fechou na defesa e passou a explorar os contra-ataques. E foi assim que chegou ao segundo gol. Danilo fez boa jogada pela direita e chutou em diagonal para fazer 2 a 0. Aos 30 minutos, o atacante Leandro Amaral perdeu um pênalti (a bola bateu na trave) e colocou por terra qualquer esperança da Lusa de reagir na partida.