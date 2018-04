Náutico volta a liderar na Série B Mais de 18 mil pessoas compareceram aos Estádio dos Aflitos, em Recife, neste sábado, para acompanhar o chamado "Clássico dos Clássicos" entre Náutico e Sport. E eles não se decepcionaram. Em partida bastante movimentada, o Náutico venceu por 3 a 1 e se reafirmou como líder na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória incontestável, o Náutico pulou novamente para a liderança, com 39 pontos ganhos, deixando o Bahia em segundo, com 37. O Sport ficou mais longe de uma vaga na segunda fase. É o 11º, com 26 pontos. Logo a três minutos a torcida pode sentir o que seria o jogo. Marco Antônio cobrou falta, a bola desviou na defesa e entrou. Aos 11 minutos o Sport empatou com um chute de Canela, que também contou com o desvio da defesa. Mas o Náutico conseguiu terminar a primeira etapa em vantagem após mais um gol de falta, desta vez do lateral Marquinhos. No segundo tempo, o Náutico esteve disposto a se defender, já que teve seu zagueiro Wellington Paulo expulso. Mas em contra-ataque rápido, o meia Anaílson invadiu a área e bateu forte de perna esquerda, completando o placar.