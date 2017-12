Navarro marca 2 na vitória do Alavés O Alavés recuperou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer neste domingo o Zaragoza, fora de casa, por 2 a 0, pela 16ª rodada, e chegar aos 30 pontos. Navarro, aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 3 do segundo, fez os gols do Alavés. A equipe havia perdido provisoriamente a ponta no sábado, quando o Real Madrid fez seu 28º ponto ao bater o Tenerife por 2 a 0. Mas o segundo colocado, agora, é o La Coruña que, com a vitória deste domingo sobre o Valencia por 1 a 0 (gol de Tristan, de pênalti, aos 14 minutos do segundo tempo), alcançou 29 pontos na classificação. O Bétis, do brasileiro Denílson, perdeu uma grande chance de dividir a liderança com o Alavés. A equipe jogou com o Real Sociedad, o penúltimo colocado do campeonato, e ficou no 0 a 0. O consolo do Bétis (28 pontos) é que a partida foi realizada na casa do rival, em San Sebástian. O Barcelona, de Rivaldo, também bobeou. Jogando em casa, abriu 2 a 0 em cima do Celta, com gols de Gabri, aos 2 minutos do primeiro tempo, e de Saviola, aos 2 do segundo. Depois, porém, vacilou e permitiu o empate do adversário. O Celta chegou ao primeiro gol por meio de Sergi, que marcou contra aos 27 minutos, e ao empate aos 39, com o brasileiro Edu. O time catalão tem de se contentar em dividir a sétima posição com o Valencia, ambos com 24 pontos (o Celta soma 25). Outros jogos: Villareal 1 x 1 Espanyol, Las Palmas 0 x 1 Osassuna, Mallorca 1 x 1 Málaga e Rayo Vallecano 0 x 0 Las Palmas.