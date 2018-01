Navas lembra espera em aeroporto e revela choro após permanência no Real A última janela para transferências da Europa ficou marcada pela negociação frustrada de De Gea com o Real Madrid. O negócio era dado como fechado e envolveria a ida de Keylor Navas para o Manchester United, como moeda de troca. O goleiro costa-riquenho chegou a ir para o aeroporto para embarcar para a Inglaterra, mas, no último dia da janela, as conversas foram interrompidas.