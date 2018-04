Naviraíense ganha no STJD e continua na Copa do Brasil

Segundo a denúncia apresentada ao STJD, o volante Bahia não poderia entrar em campo pelo confronto contra o Paysandu-PA. Isto porque ele tinha contrato com o time de Naviraí até o último dia 7 de maio, mas esteve em campo no primeiro confronto contra o clube paraense, no Mato Grosso do Sul, no dia seguinte.

Os dirigentes do Naviraiense se defenderam ao afirmar que enviaram um termo aditivo ao contrato do jogador à CBF, mas seu nome não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID), o que caracterizaria uma irregularidade.

O Regulamento Geral de Competições previa perda do dobro de pontos disputados como punição por escalação de jogadores irregulares. Sendo assim, o Paysandu ultrapassaria o rival no número de pontos e ficaria com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

O Naviaraiense conquistou a vaga para a terceira fase no último dia 15 ao derrotar o Paysandu fora de casa, por 2 a 0. No primeiro duelo, o da escalação de jogador irregular, o time paraense havia vencido por 1 a 0. E Bahia entrou em campo apenas nos últimos cinco minutos de jogo. Na primeira fase, ainda, a equipe sul-matogrossense eliminou a Portuguesa em pleno estádio do Canindé, em São Paulo. Agora vai medir forças contra o Atlético Paranaense.