Neblina antecipa jogo da Série B-1 O jogo entre Mauaense e Tupã, amanhã, pelo Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão - foi antecipado pela Federação Paulista de Futebol para às 11 horas por um motivo curioso: a forte neblina que normalmente assola a região de Mauá, prejudicando a visibilidade e não permitindo a realização do jogo, às 15 horas, como estava anteriormente marcado. Este jogo está sendo considerado como o duelo dos desesperados, porque o Mauaense é o penúltimo colocado, com apenas 19 pontos, enquanto o Tupã está duas posições à frente, com 23. Além deste confronto, outros dois times desesperados se enfrentam neste sábado. O antepenúltimo Fernandópolis, com 23 pontos, pega fora de casa o Guapira, 11º na tabela, somando 25 pontos. Confira os jogos marcados para domingo, às 15 horas: Ferroviária x Barretos; Batatais x Guarulhos; Sertãozinho x Lemense; Velo Clube x EC Osasco e Palestra x Palmeiras-B.