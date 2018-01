Necaxa diz que Romário está quase fechado com o clube Quando Javier Pérez Teuffer, presidente do Necaxa afirmou no último dia 13 que faria uma proposta ao atacante brasileiro Romário, poucos acreditaram. Mas o time mexicano dá como praticamente certa a contratação do Baixinho. Porém, o advogado do atacante, Marcos Motta, afirmou que o negócio dificilmente será concretizado, pois Romário precisou de uma autorização da Fifa para poder atuar por um terceiro clube (Vasco) no período de um ano, e a ida ao time mexicano seria a sua quarta transferência abaixo desse limite de tempo. Mesmo assim, de acordo com o site oficial do clube, Romário chega ao México nesta quinta-feira para acertar os últimos detalhes da transferência. "Ele chega nesta quinta a Cancún para os últimos detalhes. Só faltam esclarecer pequenos detalhes, mas ele vem. As negociações estão avançadas em mais de 80%", explicou Teuffer. "Seria lindo ver o milésimo gol de Romário em Aguascalientes (sede do Necaxa)", disse o presidente do Necaxa, que em fevereiro passado tentou contratar outro brasileiro, Rivaldo, do grego Olympiakos. Mas Motta iniste que a Fifa emperrará a negociação. A única alternativa para o Baixinho seria assinar um pré-contrato para defender o Necaxa a partir do segundo semestre. Apesar da atual impossibilidade da transferência, o advogado ressaltou que a máxima entidade do futebol já está revendo seu estatuto para permitir transações futuras, dada a diferença entre os calendários brasileiro e europeu. Talvez até contando com isso, as informações do Necaxa são que Romário seria reforço para a segunda fase da Copa Libertadores de 2007. A expectativa em torno do milésimo gol do Baixinho acabou provocando uma crise no Vasco da Gama, que foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, além da demissão do técnico Renato Gaúcho. O que Romário faz questão é que seu milésimo gol aconteça numa partida oficial, e o que poderia ser uma opção já para a semana que vem, no caso do clube mexicano, pode acabar mesmo ficando para o dia 13 de maio, data da estréia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o América-RN, em Natal. *Atualizado às 16 horas