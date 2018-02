Necaxa e Tigres avançam em seletiva para a Libertadores Mesmo sendo derrotado pelo Necaxa por 1 a 0, na noite desta terça-feira, o Tigres garantiu a segunda vaga do Grupo A para as semifinais do Torneio Interliga, competição que classifica dois clubes mexicanos para a Libertadores. Para avançar, o Tigres também contou com a ajuda do Cruz Azul, que foi derrotado pelo Monterrey por 1 a 0. A liderança da chave terminou com o Necaxa, que venceu seus três jogos na competição - o clube é o grande favorito para o título. Nesta quarta-feira, acontecerá a definição do Grupo B. Líderes com quatro pontos, América e Jaguares duelarão por uma vaga na semifinal. No outro jogo, o Tecos, com dois pontos, enfrentará o já eliminado Morelia. As duas partidas acontecerão nos Estados Unidos. O campeão do torneio entrará na chave do São Paulo na Libertadores, que tem Audax Italiano (CHI) e Alianza Lima (PER). Já o vice terá de disputar a primeira fase, eliminatória, contra o Sporting Cristal (PER).