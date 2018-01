Necaxa quer nova vitória sobre o São Paulo para avançar A invencibilidade de 29 jogos do São Paulo teve seu fim com a derrota para o Necaxa, por 2 a 1, no México, no último dia 21. Na quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, o time paulista vai ter a chance de dar o troco no time mexicano, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Mas é bom a equipe de Muricy Ramalho tomar cuidado, já que o Necaxa promete surpreender os anfitriões para conseguir a vaga antecipada nas oitavas-de-final. ?Temos de jogar no desespero do São Paulo?, ensinou o volante brasileiro Everaldo. Na terceira colocação, com 4 pontos, os são-paulinos precisam da vitória para seguir na luta pela vaga na competição continental. O Necaxa, ao contrário, lidera a chave com 9 pontos (100% de aproveitamento). ?Não adianta a gente jogar só atrás, temos de ir para o ataque?, avisa Everaldo, 30 anos, ex-jogador do Ituano e Marília. O Necaxa treinou na manhã desta terça na Academia de Futebol do Palmeiras e depois fez um reconhecimento do gramando do Morumbi, à tarde. E Everaldo reencontrou um conhecido: o volante Pierre. ?Joguei com ele no Ituano e torço para que ele tenha sorte?, disse o palmeirense. O volante não é o único brasileiro do Necaxa. O atacante Kléber, ex-Atlético-PR, é uma das esperanças de gol do time mexicano. E com o mesmo discurso do companheiro. ?Um empate é importante, mas viemos para conseguir os três pontos?, falou. ?Se deixar o São Paulo jogar vai ser difícil, tem jogadores habilidosos?, afirmou, mostrando respeito ao adversário, mas sem deixar de mostrar a força de seu time. ?O São Paulo sabe das dificuldades que vai encontrar.?