Necaxa quer Romário para as oitavas da Libertadores A equipe mexicana Necaxa quer contratar Romário como seu principal reforço para as oitavas-de-final da Copa Libertadores, segundo o presidente do clube, Javier Pérez Teuffer. "Estamos tentando negociar com ele [Romário] sobre salário e as condições que pede", disse Pérez Teuffer ao voltar ao México depois da derrota por 2 a 1 do Necaxa para o Audax Italiano, do Chile, pelo Grupo 2 da Libertadores. Com a derrota para o Botafogo e consequente eliminação da Taça Rio, o Baixinho só terá sua próxima chance para marcar o milésimo gol de sua carreira em maio, já no Campeonato Brasileiro. "Seria muito lindo se ele marcasse seu gol mil em Aguascalientes [cidade do centro do México onde o Necaxa joga]", disse o presidente do clube. A Libertadores 2007 representa para o Necaxa a possibilidade de melhorar os resultados após uma má atuação no Campeonato Mexicano. Para se manter no torneio, a equipe deve vencer o Alianza Lima no dia 25, em Aguascalientes.