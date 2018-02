Necaxa vence e cai no grupo do São Paulo na Libertadores O São Paulo conheceu na noite deste sábado o representante mexicano que estará em seu grupo na Libertadores. Trata-se do Necaxa, que derrotou o Jaguares, por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro Kléber Boas, e terminou em primeiro lugar na seletiva. É a primeira vez que o Necaxa participa da Libertadores. Até então, o melhor papel do clube em competições internacionais aconteceu em 2000, quando a equipe foi a terceira colocada no primeiro Mundial de Clubes da Fifa, organizado no Brasil, cujo título ficou com o Corinthians. Fora os mexicanos, os outros integrantes do grupo do São Paulo serão o Audax Italiano, do Chile, e o Alianza Lima, do Peru. A estréia são-paulina, que tenta o quarto título continental, será no dia 14 de fevereiro, contra os chilenos. Ainda pela seletiva mexicana, o América garantiu a segunda vaga ao derrotar o Tigres, nos pênaltis, por 4 a 2 - no tempo normal e na prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu balançar a rede. Desta forma, o América disputará a primeira fase da Libertadores, eliminatória, contra o Sporting Cristal, do Peru.