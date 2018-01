Neco Padaratz vence Hang Loose Pro O catarinense Neco Padaratz manteve a escrita nas ondas da praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, e foi o quarto brasileiro consecutivo a vencer o Hang Loose Pro Contest no arquipélago. Em uma final emocionante, o surfista de Santa Catarina conseguiu uma nota 10 - e outra nota 8,33 -, a três minutos do final, depois de pegar um tubo perfeito. Sexto título do World Qualifiyng Series (WQS) em quase dez anos de carreira. De quebra, Neco garantiu 1.500 pontos, US$ 10 mil e a liderança do WQS até a próxima etapa importante do circuito, que acontece em abril, na Austrália. Em 2001, havia perdido a final para o cearense Fábio Silva. "Há cinco dias estava atrás desse tubo. Estava frustrado por não ter conseguido. Mas quando o tubo surgiu, não queria mais sair lá de dentro. Durante toda a bateria permaneci no mesmo lugar, não me impressionei com as ondas dos adversários e fui iluminado por Deus", explicou, emocionado, o surfista que tem fama de ´bad boy´ no circuito. "Vi todo mundo gritando e apontando a onda que estava vindo. Meu coração começou a bater fundo. Quase tive um ataque cardíaco." Apesar da manobra e da vibração pela unanimidade dos juízes, o catarinense só pôde vibrar depois do anúncio final da organização, já que o norte-americano Bobby Martinez quase roubou a festa nos últimos segundos. A diferença foi de apenas três centésimos. Neco teve forças apenas para sair da água depois de participar de quatro baterias no mesmo dia. Até a praia foi carregado pelos outros surfistas e quando colocou os pés na areia, ajoelhou, rezou e chorou. "Essa é uma vitória especial pelo que passei no ano passado. Não via a hora de 2002 chegar ao fim. Fiquei afastado do circuito durante quatro meses em uma cama me recuperando de um problema de hérnia de disco", contou o catarinense, de 25 anos. No pódio, depois de parabenizar o evento e a receptividade dos noronheses, Neco chorou e lembrou do amigo Sheena, que fazia suas pranchas e faleceu em 2001, em um acidente no Havaí. "Ele que me ensinou a pegar tubos. E um dia chegou até me falar que chegaria a minha vez de surfar sozinho e iria agradecê-lo por aquilo. Sei que ele esteve ao meu lado hoje", explicou o catarinense, ainda abobado com a conquista. "Acho que só vou perceber quando eu ver aquela maravilhosa lua de Noronha."