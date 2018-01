Nedved e Totti: melhores da Itália em 2003 O checo Pavel Nedved, da Juventus, e Francesco Totti, da Roma, vão dividir o ?Oscar Italiano de Melhor Jogador de 2003?, concedido anualmente pela Associação Italiana de Jogadores, em votação realizada entre seus associados. Nedved, que já havia vencido a Bola de Ouro 2003 como o melhor jogador da Europa, ficou também com o prêmio de melhor jogador estrangeiro no calcio. O brasileiro Emerson e o romeno Adrian Mutu também estavam na disputa. Totti ainda ficou com o prêmio de melhor jogador italiano ao superar Paolo Maldini (Milan) e Christian Vieri (Inter de Milão). Antonio Cassano (Roma) foi eleito o melhor jogador da categoria Sub-23; Marcello Lippi (Juventus), o melhor treinador; Gigi Buffon (Juventus), o melhor goleiro; Alessandro Nesta (Milan), melhor zagueiro e Pierluigi Collina, o melhor árbitro.