Nedved encabeça lista da República Checa para a Copa O meia Pavel Nedved, que conquistou neste domingo o bicampeonato italiano com a Juventus, é o principal nome da seleção da República Checa para a Copa do Mundo. A convocação, anunciada nesta segunda-feira, em Praga, também apresenta o atacante Koller e o meia Smicer, que estavam contundidos. A situação mais complicada era de Smicer, que não joga desde fevereiro por causa de uma contusão no joelho. "Os médicos garantiram que ele estará recuperado a tempo", disse o técnico Karel Bruckner. Koller, por sua vez, foi submetido a uma cirurgia no joelho em setembro, mas atuou normalmente no fim da temporada. Na presença de Bruckner, no último sábado, o atacante, famoso por seus 2 metros de altura, fez dois gols de cabeça no empate por 3 a 3 com o Bayern de Munique, na última rodada do Campeonato Alemão. A República Checa estréia no Grupo E da Copa no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos, em Gelsenkirchen. Fará até lá três amistosos, contra equipes que também vão ao Mundial: Arábia Saudita, no dia 26, em Innsbruck, na Áustria; Costa Rica, no dia 30, em Jablonec, na República Checa; e Trinidad e Tobago, no dia 3 de junho, em Praga. Confira os 23 convocados para a seleção da República Checa: Goleiros: Petr Cech (Chelsea - Inglaterra) Jaromir Blazek (Sparta Praga - Rep. Checa) Antonin Kinsky (Saturn - Rússia) Defensores: Zdenek Grygera (Ajax - Holanda) Pavel Mares (Zenit St. Petersburg - Rússia) David Rozehnal (Paris Saint-Germain - França) Tomas Ujfalusi (Fiorentina - Itália) Radoslav Kovac (Spartak Moscou - Rússia) Martin Jiranek (Spartak Moscou - Rússia) Marek Jankulovski (Milan - Itália) Meio-campistas: Tomas Galasek (Ajax - Holanda) Karel Poborsky (Ceske Budejovice - Rep. Checa) Jan Polak (Nuremberg - Alemanha) Tomas Rosicky (Borussia Dortmund) Vladimir Smicer (Bordeaux - França) David Jarolim (Hamburgo - Alemanha) Jaroslav Plasil (Monaco - França) Pavel Nedved (Juventus - Itália) Atacantes: Milan Baros (Aston Villa - Inglaterra) Jiri Stajner (Hannover - Alemanha) Marek Heinz (Galatasaray - Turquia) Jan Koller (Borussia Dortmund - Alemanha) Vratislav Lokvenc (Salzburg - Áustria)