Nedved machuca joelho e deixa treino, mas não preocupa Depois de um choque com o zagueiro David Rozehnal, durante o treinamento realizado pela República Checa, na manhã desta quinta-feira (horário local), o atacante Pavel Nedved abandonou a prática. Durante quinze minutos, o médico da delegação, Petr Krejci, se dedicou a tratar da região afetada. Na segunda parte do treino, o atacante permaneceu caminhando lentamente ao lado do campo. "Ele sentiu dores no joelho e isso o obrigou a deixar o treinamento", afirmou o médico. "Achamos que não se trata de nada sério e que ele estará bem". Nedved, que havia abandonado a seleção logo após a Eurocopa de 2004, decidiu voltar a disputar as partidas finais pelas Eliminatórias do Mundial. Eleito melhor jogador da Europa em 2003, ele marcou 18 gols em 87 jogos pela seleção checa. A República Checa tem estréia na Copa marcada para o dia 12, contra os Estados Unidos, em Gelsenkirchen. Além das duas seleções, o grupo E conta com Itália e Gana, que também se enfrentam no dia 12, em Hannover.