Nedved mantém a Juventus no páreo O jogo estava duro, com jogadas fortes dos dois lados. Até que o talento do checo Pavel Nedved resolveu iluminar uma partida sem brilhantismo. Aos 39 minutos da segunda etapa, ele passou por dois defensores e bateu cruzado, no ângulo, marcando o único e belo gol da vitória da Juventus sobre a Lazio, neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O placar de 1 a 0 colocou a Juve novamente na ponta da tabela, ao lado do Milan, que no sábado havia vencido o Parma por 3 a 0. Agora as duas equipes têm 73 pontos na disputa do título e tornam as próximas cinco últimas rodadas do torneio ainda mais emocionantes. ?Esta vitória foi sensacional. Não tivemos o Ibrahimovic, o Trezeguet e o Emerson, mas deixamos para trás a vantagem de três pontos do Milan. Durante o jogo o Del Piero se machucou e isso foi um duro golpe. Mas ganhamos com honra e provamos estar prontos para a disputa?, avisou Nedved. O jogador considerou a vitória fundamental para mostrar que a Juventus não desistirá de lutar pelo título. E comemorou os três pontos conquistados mesmo com a ausência de jogadores importantes do técnico Capello. ?Psicologicamente era difícil, mas fomos lutadores.? Se no lado de cima da tabela de classificação a disputa está boa, na parte de baixo começa a esquentar a briga para não cair para a segunda divisão. A lanterna Atalanta venceu mais uma e agora está com 31 pontos. Continua na última colocação, mas a cada rodada vem diminuindo a vantagem para fugir da zona de rebaixamento. A equipe venceu em casa o Palermo por 1 a 0, gol de Sala, aos 44 minutos do segundo tempo. E sabe que tem mais cinco rodadas para escapar da segunda divisão do Campeonato Italiano. Já o Palermo permanece na confortável sexta posição, com 48 pontos. Outra equipe que está na zona do rebaixamento e venceu é o Brescia, que ontem bateu o Reggina por 2 a 0, gols de Di Biagio e Stankevicius, ambos na segunda etapa. O time está na 18ª colocação, com 34 pontos, a um ponto de fugir da zona de perigo. Já o Reggina está em 13º lugar, com 39 pontos. A Fiorentina atuou fora de casa contra o Bologna e apenas empatou por 0 a 0. O resultado deixa o time em perigo, na 17ª posição, com 34 pontos. Já o Chievo também empatou, por 1 a 1, com o Cagliari, e corre risco na 16ª colocação, com 35 pontos. E o Lecce perdeu fora de casa para o Livorno por 1 a 0, gol do artilheiro Lucarelli nos descontos. O resultado coloca o time em 14º lugar, com 38 pontos. Em outros jogos deste domingo, o Messina ganhou da Inter de Milão por 2 a 1 enquanto a Sampdoria bateu a Roma pelo mesmo placar. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.