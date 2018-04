Nedved não vai mais jogar pela seleção O meia Pavel Nedved anunciou nesta sexta-feira que não vai mais competir com a camisa da seleção da República Checa. O jogador da Juventus, vencedor da Bola de Ouro 2003, encerra sua carreira na equipe nacional depois de ter disputado 83 jogos. O jogador, que ainda sente a lesão no joelho que o tirou das semifinais da Eurocopa 2004, lamentou a decisão e admitiu que não se vê mais em condições de atuar pela seleção de seu país. ?Realmente me entristece muito deixar a equipe nacional, mas acredito que tantos os meus companheiros, com os quais tive a honra de jogar, quanto os torcedores respeitarão e entenderão a minha atitude?, disse.