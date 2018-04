Nedved reafirma aposentadoria e recusa propostas

"Eu realmente decidi não aceitar nenhuma oferta que recebi recentemente e encerrei minha carreira como jogador de futebol", afirmou o meia de 37 anos. "Quero aproveitar meu tempo com minha família, minha esposa e meus filhos".

Nedved havia anunciado em fevereiro que encerraria sua carreira ao término da última temporada do Campeonato Italiano. No entanto, após o período, os convites ao jogador continuaram aparecendo.

A primeira partida como profissional de Nedved foi disputada em 1991 pelo Dukla Praga, da República Checa, e no ano seguinte se transferiu para o Sparta Praga. Com a ida para a Lazio em 1996, o futebol do meia despontou em definitivo até ser contratado pela Juventus em 2001, onde permaneceria até o término da carreira. Em 91 partidas pela seleção checa, o meia marcou 18 gols.