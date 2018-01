Nedved teve traumatismo craniano O meia-atacante checo Pavel Nedved sofreu um traumatismo craniano e precisará ficar alguns dias em observação no hospital, depois do choque que teve no primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Juventus, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Ele deixou o campo aos 36 minutos, após trombada com Raúl Bravo, e a equipe italiana acabou perdendo por 1 a 0. Nedved estava voltando ao time da Juventus depois de ficar cerca de 1 mês se recuperando de lesão no joelho esquerdo. Segundo o técnico Fábio Capello, sua saída foi fundamental para a derrota da equipe italiana. ?Sua lesão foi chave, não pelo lance, mas principalmente porque Olivera entrou sem estar preparado e demorou a se adaptar ao ritmo da equipe", explicou. Outro jogador saiu seriamente contundido da partida de terça-feira no Santiago Bernabeu, em Madri. Foi o lateral-direito Salgado, do Real. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, também no primeiro tempo, e deve ficar cerca de 1 mês afastados dos gramados.