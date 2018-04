Negociação de ex-meia do Santos pode render R$ 42 milhões ao clube

O Santos pode se beneficiar da possível transferência do meia Felipe Anderson, da Lazio, para o Manchester United. Pelo acordo firmado entre o clube da Vila Belmiro e os italianos, 25% do valor da negociação futura dele com outra equipe ficaria no Alvinegro, cifra que pode chegar a R$ 42,8 milhões.

O jogador deixou o Santos em julho de 2013 sem deixar saudades para a torcida. O meia nunca rendeu o esperado e deixou o Brasil logo depois de Neymar acertar com o Barcelona. A negociação de Felipe Anderson rendeu R$ 11,5 milhões ao time paulista na ocasião, valor que pode quase quadruplicar caso o Manchester United ofereça os R$ 171,3 milhões (50 milhões de euros) pelo meia.

Na equipe italiana Felipe Anderson marcou dez gols em 30 partidas na atual temporada. Além de titular absoluto, tem sido convocado para a seleção olímpica. O valor que o Santos receberia na transferência pode ajudar a diretoria a colocar os salários em dia com o elenco e ainda contribuir na renovação de contrato com Robinho, que por ter rescindido com o Milan, estará livre no mercado a partir de 1º de julho.