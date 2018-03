Negociação esfria, e Corinthians deve ficar sem Alex Teixeira

A chegada do atacante Alex Teixeira ao Corinthians fica cada vez mais complicada. Após o jogador ser considerado no clube um reforço provável, a situação mudou. O possível reforço não foi inscrito na fase de grupos da Copa Libertadores e pode até mesmo não vir mais para a equipe, já que há alguns dias a diretoria aguarda o Jiangsu Suning, da China, enviar de volta o contrato de empréstimo assinado.

"Até o momento, o clube não enviou o contrato assinado como combinado. Agradecemos o esforço e o desejo do atleta em atuar pelo Timão, que fez todos os esforços e atendeu todas as condições para contar com o jogador", disse o clube em nota oficial na noite de domingo. Depois disso, a negociação não caminhou.

O Corinthians contrataria o jogador por empréstimo de um ano e atendeu dois pedidos do time chinês para modificar o acordo. Porém, a situação não evoluiu e a concretização do negócio não se deu a tempo da inscrição na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians estreia na quarta-feira, em Bogotá, contra o Millonarios, e não terá Alex Teixeira.

O jogador tem 28 anos e chegou à China em 2016, ao ser negociado por aproximadamente de R$ 215 milhões e deixar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. "As chances no momento são zero. O Corinthians lutou bastante. Mas os chineses mudaram de ideia no momento final. Isso acontece com frequência", disse o empresário italiano Walter Sabatini, responsável pelo controle do Jiangsu Suning, em entrevista ao site "UOL".