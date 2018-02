Negociações atrapalham o Coritiba A vitória sobre o São Caetano, domingo passado, trouxe mais tranqüilidade para o Coritiba, que não vencia havia 52 dias. Apesar disso, a semana de preparação para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, foi bastante agitada. As informações de uma proposta do Vitória de Guimarães, de Portugal, para contratar o atacante Luís Mário, e de outra do Corinthians para Reginaldo Nascimento trouxeram preocupação para a direção técnica e para os torcedores do Coritiba. Reginaldo Nascimento já disse que fica no clube, mas Luís Mário ainda está estudando a proposta portuguesa. Sem muitas opções, o técnico Antônio Lopes deve manter o time com praticamente a mesma formação da última rodada, saindo apenas Aristizábal, novamente contundido - com previsão de ficar cerca de um mês em recuperação. Para seu lugar foi escalado Ricardinho, originalmente um lateral-esquerdo. "Todo jogador sabe que tem suas qualidades e sabe o que pode dar ao clube", afirmou Ricardinho. "Quem sabe a gente descobre o meio-de-campo criativo que tanto os torcedores têm cobrado", disse Antônio Lopes.