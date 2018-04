Negociado, atacante Aloísio agradece São Paulo e promete voltar

SÃO PAULO - Negociado por R$ 16 milhões com o Shandong Luneng, da China, o atacante Aloísio mal saiu do São Paulo e já promete retornar no futuro. Queridinho da torcida e um dos poucos nomes que escaparam das críticas no ano passado, ele divulgou uma curta mensagem em sua conta no Instagram agradecendo a passagem de um ano pelo Morumbi, suficiente para fazer sucesso por seu estilo aguerrido.

"Gostaria de agradecer todos os torcedores são-paulinos pelo carinho recebido em 2013. Desde que eu vesti a camisa do São Paulo pela primeira vez, senti que era um clube especial e que eu tinha a obrigação de dar o sangue por vocês dentro de campo. Jamais me esquecerei do que vivi durante esse tempo. Podem ter certeza que eu vou, mas um dia eu volto. Obrigado por tudo e até logo", diz a mensagem do atacante.

Aloísio assinou por quatro anos com o Shandong Luneng e ganhará cerca de R$ 350 mil mensais na China, valor quatro vezes superior ao que recebia no Morumbi. O atacante, que será treinado por Cuca na Ásia, não queria ir embora, mas a proposta financeira pesou e o São Paulo também se mostrou favorável à negociação por embolsar metade do valor total pago pelos chineses.

O atacante terminou 2013 como artilheiro da equipe ao lado de Luis Fabiano, com 22 gols, e foi o atleta que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo no ano: 71 vezes. O "Boi Bandido", como ficou conhecido pela torcida, começou a temporada como opção no banco, mas aos poucos ganhou espaço e conseguiu tirar o posto de titular indiscutível de Luis Fabiano. Curiosamente, o departamento de marketing lançou no ano passado uma camisa comemorativa com as famosas voadoras do jogador nas comemorações, com os dizeres "segura o boi".