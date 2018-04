Negociado, Zé Roberto é confirmado no time do Botafogo

O técnico Cuca finalmente decidiu-se a respeito da escalação do meia Zé Roberto, que já havia anunciado sua transferência para o Schalke 04, da Alemanha. Membros da diretoria queriam o afastamento do jogador nas últimas rodadas, mas Cuca conta com o jogador para o Botafogo terminar de forma digna o Campeonato Brasileiro. Depois de conversar com o atleta, o treinador optou por escalá-lo contra o Paraná, neste sábado, no Maracanã. "Ele me disse com firmeza que quer jogar. Não há razão para não colocá-lo em campo. Tenho que usar o que tenho de melhor", disse Cuca. Zé Roberto, por sua vez, precisou responder sobre sua motivação para uma partida que representa muito pouco, e se terá receios quanto a divididas mais duras. "Não gosto de perder nem em dois toques. A partir do momento que entramos em campo, precisamos nos entregar por inteiro. A torcida pode ter certeza de que serei assim", comentou o meia. Cuca encontrou um fato interessante para manter o interesse dos jogadores para a partida contra o Paraná, amanhã, às 18h10, no Maracanã. Poderá ser a última que o clube fará no estádio durante um longo tempo. A partir da próxima temporada, o clube mandará todos os seus jogos para o Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, o qual arrendou pelo próximos 20 anos. "Sempre gostamos de jogar lá. Aprendemos a atuar nas grandes dimensões do gramado", diz Cuca. "Pena que não estamos numa fase melhor para poder lotar o estádio. Vamos encerrar bem esta temporada contra o Paraná", garante o treinador, que lembrou que o time chegou a ficar 10 meses invictos no Maracanã.