Negócio de Rogério Ceni é o São Paulo Recuperado de uma cirurgia no joelho direito para a retirada de fragmentos de cartilagem, Rogério Ceni reafirmou hoje que quer ficar no São Paulo. Apesar de ter recebido algumas sondagens de clubes da Europa, como o La Coruña, da Espanha, o goleiro não descartou a possibilidade de encerrar a carreira no Morumbi. E voltou a citar como diferencial a estrutura do clube, segundo ele melhor que a de muitos do Exterior. ?Já disse que nunca sonhei em jogar fora do País. Trata-se de uma situação que faz parte da vida do atleta de alto nível, mas comigo não houve essa oportunidade. O São Paulo oferece tudo o que um jogador precisa para se desenvolver. Ao contrário dos demais clubes grandes daqui, tem um centro de treinamento que torna desnecessária a realização de uma pré-temporada fora da capital.? Por outro lado, Rogério admitiu deixar o Brasil após encerrar a carreira. ?Quero conhecer novas culturas ? morar nos Estados Unidos ou no México. Admiro muito o patriotismo dos norte-americanos, a qualidade de vida que ostentam. O político de lá assume um cargo pensando em ajudar as pessoas que fazem parte de sua comunidade. Já o brasileiro imagina somente o que vai ter em benefício próprio. Infelizmente estamos vivendo uma fase em que se pensa apenas na redução de salários. São louváveis as primeiras medidas de caráter social do governo Lula, mas daqui a pouco as cobranças vão começar.? O goleiro prevê que o São Paulo, apesar de ter mantido a base do ano passado, poderá enfrentar problemas por ceder jogadores à Seleção. ?O ano será de dificuldades. É difícil apontar um favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Só tenho medo da bola que será usada, que tem o mesmo princípio de uma bola de golfe. Desse jeito, serei obrigado a entrar em campo carregando tacos...?