'Negócio entre Edilson e Guaratinguetá está 90% certo', diz presidente

Um dos grandes atacante do futebol brasileiro das décadas de 1990 e 2000 pode voltar aos gramados quase cinco anos depois de encerrar a carreira. Aos 44 anos, Edilson negocia com o Guarantiguetá para defender o time paulista na temporada 2015. "Ele irá somar bastante, dentro e fora de campo. A experiência dele ajudará muito os jogadores mais novos do time", disse Pedro Panzelli, presidente do clube.

Segundo o dirigente, uma reunião com Edilson está marcada para a próxima quarta-feira para discutir o tempo de contrato. "A vinda dele está 90% certa", afirmou ao Estado.

A expectativa é que Edilson participe de 40% dos jogos do Guaratinguetá. O time disputará a Série A2 do Campeonato Paulista, na tentativa de retornar à elite do estadual depois do rebaixamento, em 2012. No segundo semestre, disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Panzelli, os salários de Edilson serão bancados por patrocinadores. O pentacampeão mundial com a seleção brasileira deixou os gramados em maio de 2010, quando atuava pelo Bahia. Revelado pelo Vitória, o atleta brilhou com as camisas de Palmeiras, Corinthians e Flamengo.