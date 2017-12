Negócios tiram a concentração de Liedson Se Geninho espera que Liedson volte a apresentar o futebol dos primeiros meses de Corinthians, é provável que se decepcione. Desde a frustrada negociação com o Dínamo de Kiev, a única preocupação do atacante e seus empresários é arrumar uma transferência. O Cruzeiro já negocia com o Prudentópolis (dono de 70% dos direitos federativos) e só não o contrata agora porque não poderá utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, uma vez que já atuou pelo time paulista. O discurso de que "vai desencantar" ou "está pronto para mostrar o velho futebol" não passa de artifício para ficar de bem com a torcida. A famosa "média". As constantes especulações em relação ao futuro tiraram completamente a motivação e a concentração de Liedson no Parque São Jorge. A situação preocupa também o treinador. Geninho passa por momento constrangedor no clube. Sabe que a diretoria não está satisfeita com seu trabalho, que sua cabeça foi colocada a prêmio, mas precisa disfarçar. Nesta terça-feira, em entrevista após o treino, teve de dar declarações que ele mesmo sabe não serem verdadeiras. "Não acho que estou sendo fritado", afirmou. "Quando sentir que isso está acontecendo, saio do clube." A volta de Liedson aos bons tempos era uma das apostas do técnico para conquistar as vitórias que acalmariam o ambiente. O adversário de quinta-feira é o Figueirense, às 20h30, no Pacaembu. Interesse - Os contatos entre a direção do Cruzeiro e representantes do Prudentópolis se intensificaram assim que Liedson voltou ao Brasil após a frustrada negociação para a Ucrânia. Na última conversa, dias atrás, os cruzeirenses deixaram clara a oferta. "Queremos o Liedson para a Libertadores de 2004 e o clube aceita comprar 50% dos direitos", afirmou o presidente Zezé Perrela, por meio de sua assessoria de imprensa.