Negredo marca golaço, mas Valencia só empata e amplia jejum no Espanhol O Valencia voltou a decepcionar seu torcedor neste domingo. Em casa, a equipe completou o nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Espanhol ao ficar no empate por 2 a 2 com o Rayo Vallecano. O resultado poderia ter sido ainda pior, porque os anfitriões só chegaram à igualdade aos 43 minutos do segundo tempo.