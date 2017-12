Negreiros tenta se firmar no Flamengo A vitória por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi muito comemorada no Flamengo - deu a classificação ao clube para as quartas-de-final. Mas para o atacante Negreiros o jogo teve um sabor especial. Além de ter estreado no Maracanã, ele marcou o único gol da partida. "Foi emocionante. Acho que estreei bem, apesar de ter ficado um pouco nervoso quando entrei em campo", afirmou o paraibano Negreiros, que pode ser titular contra o Vitória, domingo, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Contundido, o lateral-direito Rafael não deverá atuar. "O tempo é curto para se recuperar, é difícil, apesar da contusão não ser grave", admitiu o médico Walter Martins. Para complicar ainda mais a vida do técnico Abel Braga, o lateral-direito Gauchinho, substituto de Rafael, também está contundido. O volante Douglas Silva é outro que deve desfalcar a equipe nesse confronto. O jovem Róbson, de 17 anos, será escalado.