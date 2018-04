Negueba inicia fisioterapia no São Paulo após operação no joelho

SÃO PAULO - O atacante Negueba já voltou ao CT do São Paulo em Cotia após passar por uma cirurgia no joelho direito na última sexta-feira. O jogador teve alguns dias de repouso após operar o ligamento rompido, foi avaliado pelo médico Rene Abdalla e agora prossegue com o processo de fisioterapia.

Negueba chegou ao São Paulo cedido por empréstimo de um ano pelo Flamengo, como parte da negociação para liberar Cleber Santana. O jogador admitiu que ficou assustado após sofrer a grave lesão e agradeceu o apoio recebido no novo clube. "Foi muito importante para mim. Sou um jogador novo e nunca sofri lesão na carreira. O grupo me abraçou e apoiou", disse, ao site oficial do clube.

A previsão inicial é para que Negueba fique seis meses afastado dos gramados. Apesar do longo período, ele promete não desanimar durante a fase de recuperação. "Estou me sentindo bem. O primeiro dia foi complicado, estava doendo bastante. Mas agora é trabalhar e voltar o mais rápido possível", afirmou.